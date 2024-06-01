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Оля Цибульська випустила новий кліп "День народження", присвячений всім українцям

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Оля Цибульська - фото 1
Оля Цибульська / instagram

У Міжнародний день родини українська співачка Оля Цибульська презентувала нову пісню та відеороботу "День народження". У мережі вже встигли оцінити композицію.

Виконавиця Оля Цибульська святкує день народження, але не справжній. Дивіться атмосферний ролик на YouTube.

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За словами артистки, любити себе потрібно вже зараз, адже у наших реаліях кожен новий ранок – це не лише початок дня, але й своєрідний день народження.

Чим старше ти стаєш, тим менше хочеш святкувати День народження. Особливо у такі складні для всіх українців та українок часи, – поділилася вона. – Здається, що не на часі. Здається, що кожен прожитий рік – це недолік, а не перевага. Бо підбиваєш підсумки, оцінюєш зроблене і часто торішній список бажань та реальність не збігаються, – зазначає вона.

Оля Цибульська розповідає підписникам, що насправді сьогодні дорослішати – це розкіш і можливість, завдячуючи Богові та силам оборони.

Реакція мережі:

  • "Хочу наступний свій День народження святкувати у мирній, вільній Україні"
  • "Такий драйв, така автентичність, дуже класно зроблено"
  • "Дякуємо всім захисникам за новий день і Вам за нову пісню"
  • "Це точно, зараз кожен день як подарунок. Ця проклята війна забрала у нас спокій і радість, немає того,що було"
  • "Пісня супер. Вже через 5 днів буде 45. Якраз гімн до днюхи"

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Джерело: Оля Цибульська
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