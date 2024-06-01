"Буйна" Руслана та стильний МОНАТІК: багатий на музичні прем'єри травень

Останній місяць весни виявився надзвичайно плідним на музичні новинки. Українські виконавці випустили кілька десятків композицій. Також світ побачили відразу кілька альбомів. Усі новинки травня ми пропонуємо послухати на Радіо МАКСИМУМ.

До вашої уваги нові пісні та кліпи на композиції від виконавців. Слухайте пісню, з якою Jerry Heil та alyona alyona могли виступити на Євробаченні 2024, а також зустрічайте новий образ легендарної співачки Руслани. І це далеко не все.

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Плейлист нових українських пісень березня, слухати онлайн:

Травень був щедрий на потужні пісні. Зокрема ті, які були присвячені нашим захисникам. Якщо ви досі не чули ці композиції, робіть це негайно. І ті пісні, які сподобалися вам найбільше, – додавайте до свого плейлиста!

Без Обмежень – Героям

"Героям" – це пісня для людей, які вірять у свою країну та не йдуть на компроміси в питаннях незалежності та цілісності суверенітету своєї Держави. Пісня присвячується всім, кому не байдуже майбутнє своєї Країни, кому не байдуже розуміння Незалежності,

– наголосив фронтмен Сергій Танчинець.

YAKTAK & CKAYA – Небо

"Небо" – наша спільна композиція зі CKAYA. Ми написали її дуже швидко, тому що у нас вийшла крута синергія. Цей трек мотивує рухатися вперед, попри погодні умови та будь-які життєві труднощі. Небеса завжди вкажуть нам правильний шлях,

– коментує YAKTAK.

Макс Барських – Замало

На цей трек мене надихнула особиста історія переживань: в сучасному світі варіантів стало складно знаходити взаємність, а ще складніше зберегти щирі почуття довше, ніж один рік,

– ділиться власними переживаннями артист.

Паліндром – Іскрить

"Іскрить" – це не просто пісня, це гімн стійкості та незламності українського духу. Вона нагадує нам про героїзм бійців "Азову", які ціною власного життя захищають нашу свободу.

Слова цієї пісні про тих, хто з самого початку російського вторгнення став на захист України. Про тих, хто кожен день перемагає темряву та її страх,

– ділиться Паліндром.

Jerry Heil та alyona alyona – Подоляночка

Представниці України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" Jerry Heil та alyona alyona 12 травня випустили ще один спільний трек. Його назва "Подоляночка" (Get Up). Перед участю в національному відборі на конкурс "Євробачення" співачки обирали між двома варіантами – "Teresa & Maria" та "Подоляночка". Як відомо, вони обрали першу пісню, з якою представили Україну на міжнародній сцені в Мальме.

Крихітка – альбом "Мегалюбов"

Цей альбом – виконана обіцянка, заряджена людьми, які в нас вірять і слухають. В ньому немає випадкових треків. Пісні створювались у різні періоди, до повномасштабного вторгнення та вже під час. Деякі з них не несуть відлуння війни, інші є прямою реакцією на сучасні події. Ми вирішили підсумувати цей етап творчості та зосередитись на новому матеріалі, вже з усвідомленням нового етапу історії,

– наголосила Олександра Кольцова.

O.Torvald – Амстердам

Цікаво, що сюжет кліпу заснований на реальних подіях, адже учасники гурту надихнулися справжнім воїном, який має позивний "Амстердам".

"Коли була написана пісня "Амстердам", ми думали, що вона про надію в те, що рано чи пізно все це неодмінно буде, і ми можемо мріяти про довоєнний Київ, про подорожі. Але коли вирішили знімати кліп на цю пісню, в моїй голові спливла історія мого побратима, який зараз боронить Україну від загарбників. Він завжди мріяв побувати в Амстердамі, але жодного разу до війни там так і не побував. Замість того щоб тікати від захисту своєї країни, він у березні 2022 року вступив до лав Збройних Сил. І в нього є позивний "Амстердам", – розповів Женя Галич.

Монатік – А що?

Відомий український співак Дмитро Монатік вперше за довгий час презентував нову пісню "А що?" та кліп до неї. Режисеркою танцювального відео стала номінантка на "Ґреммі" українка Таню Муіньо.

Новий ролик на пісню "А що?" це 20-та спільна робота тандема MONATIK та Муіньо, які зняли свій перший кліп "Кружит" ще у 2016 році. Знімання нового кліпу "А що?" проходили в Києві.

Джамала – Люблю

Цей трек адресований всім тим, хто вірить у кохання в усіх його проявах: чи це любов до чоловіка, чи до дитини. Попри все завжди пам’ятати та не забувати це світле почуття, бо де є кохання – там і є життя. Там, де є ця любов – там є продовження, і обов’язково є надія.

І ми можемо бути невпевненими, розгубленими, самотніми, і це нормально. Але, мені здається, те, що дає людям надію, – це дійсно очікування, надія на те, що ми одного дня злетимо від цього почуття і будемо кохати попри все. І є такі константи як чоловік, жінка, народження, як океан, ріки… все це говорить про те, що там, де ти, – і є життя,

– зазначила артистка.

Руслана – Буйна

Новий образ Руслани є логічним продовженням її оригінального стилю. Водночас це музика не для відпочинку.

"Буйна" – це емоція. Емоція "гатити" по всьому металу одразу і по максимуму. Це буде "не тихий" альбом.Це музика, щоби збуджувати все тіло і голос до екстремального драйву,

– коментує Руслана.

WELLBOY – Цифри

Композиція "Цифри" розповідає історію кохання двох персонажів, які шукали один одного у різних світах і нарешті знайшлися в одному з них. Пісня наповнена емоціями та символікою, де Wellboy майстерно передає глибину почуттів за допомогою чисел.

Це своєрідна історія, де числа стають символами любові, а кожна цифра приховує в собі емоційний код, розгадати який зможе лише той, хто відкриє своє серце. Також артист провів паралель з числовою матрицею, у якій затонули люди.

Ще нові треки травня:

Панас Буйний – "Балдію";

Chico & Qatoshi – "Перламутрові сльози";

Alina Pash і Zbaraski – "Ніколи ще раз";

Alena Omargalieva – "Коли тебе немає";

Adam – "Цілуй";

SKYLERR – "Потяги-дороги";

PARFENIUK – "На даху";

KALUSH і Balsam – "Розбуди мене";

YATSUTA – "Насолода";

ХАС – "Забудь";

MAYOROVA – "Думки";

KADNAY – "SANDANA";

Olena Usenko – альбом "7 кроків";

Ostrovskyi – "Злий";

Mar'ya – "Знаю";

Нікіта Кісельов – "Липа";

CHEEV – "Таро";

Сергій Бабкін – "Наша душа";

Віктор Винник і МЕРІ – "Голос війни";

Олександр Волошин – "Зусилля".

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