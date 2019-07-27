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Спекотна Настя Каменських спокусила мережу зухвалим образом

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / Instagram

Настя Каменських не перестає радувати підписників своїм бездоганним відчуттям стилю і смаку. Українська зірка показала новий чудовий образ, в якому поєднуються одразу кілька трендів цього сезону. Шанувальники вже оцінили ефектний лук красуні.

Так, на червону доріжку відкриття фестивалю “Жара” в Баку Настя Каменських вийшла в ефектному образі. Артистка одягнула облягаючу сукню з відкритими плечима і оверсайз піджак. Плаття і піджак вшиті паєтками кислотно-рожевого відтінку. Свій розкішний лук Настя доповнила чорними босоніжками на шпильках.

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"Сьогодні на міжнародному фестивалі "Жара" в Баку по-справжньому гаряче і дуууже жарко. Неймовірна атмосфера, шалено теплий прийом артистів з усіх куточків світу і тільки найпозитивніші емоції", – підписала знімок Каменських.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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