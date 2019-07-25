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KAZKA у бікіні спокусливо оголила плечі на новому фото

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Саша Зарицька отримала безліч компліментів в коментарях - фото 1
Саша Зарицька отримала безліч компліментів в коментарях / Ivona

Учасниця групи КАZKA Олександра Зарицька, яка нещодавно опублікувала фото в купальнику, знову вирушила в теплі краї, передає Хроніка.інфо з посиланням на ТСН.

На офіційній сторінці групи в Instagram актриса розмістила кілька знімків з відпустки.

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На фото співачка показала не тільки мальовничі краєвиди з відпочинку, але і себе у великому капелюсі з оголеними плечима і в чорному бікіні. В пості зірка зазначила, що знайшла свій рай. "Мій рай. А як виглядає ваш?", – підписала фотографії співачка.

Крім відповідей від фанатів на своє питання, Олександра Зарицька також отримала безліч компліментів в коментарях. "Ти дуже красива", "На цих фото прекрасно все", – писали фоловери виконавиці.

KAZKA у бікіні спокусливо оголила плечі на новому фото - фото 343585
KAZKA у бікіні спокусливо оголила плечі на новому фото - фото 343584

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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