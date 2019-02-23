Спекотна MARUV показала новий номер у фіналі Нацвідбору-2019

За кілька тижнів відео виступу співачки MARUV на Нацвідборі переглянули майже 2 мільйони разів. Утім, судді тоді зазначили, що "інтелігентна провокація" виконавиці надто відверта для конкурсу. Чи зуміла Анна вразити суворе журі цього разу?

Оглядачі з Європи у захваті від MARUV. Вони пророкують співачці місце в п'ятірці Євробачення, але для того, щоб представити Україну на пісенному конкурсі, їй потрібно, перш за все, виграти у Нацвідборі-2019.

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Для виступу у фіналі MARUV дещо попрацювала над номером. Свою "провокацію" вона почала з ванної. Символічно, якщо враховувати, що liryc-відео на пісню вона зняла саме у ній.

MARUV вдалося влаштувати інтелігентну провокацію

Після виступу MARUV зізналась, що їй пропонували брати участь у Євробаченні інші країни. Зокрема, вона зазначила, що серед них була й Туреччина, але ця країна згодом відмовилася від участі у пісенному конкурсі.

Андрій Данилко, який вихваляв MARUV у півфіналі

Данилко висловив своє обурення тим, що Анна не підійшла до суддів цього разу.

Ніщо не повторюється двічі. Я вирішила не підходити до вас, аби не повторювати свій номер, – кокетливо відповіла Анна.

Судді похвалили співачку, але чи поставлять вони їй найвищі бали

Також він зазначив, що вся складність цього конкурсу полягає в тому, що Євробачення не лише пісенний, а й дещо політичний конкурс. Він переконаний, що MARUV прокачає зал, але цього може бути недостатньо. Тому він побажав Анні мужності.

Євген Філатов, котрий розкритикував Анну у півфіналі, наголосив, що програш у цій пісні – саме те, що заполонить глядачів. Він також додав, що MARUV – музика покоління, яке живе зараз.

Джамала зізналась, що їй страшенно подобається ця пісня. Також їй припав до душі той факт, що Анна додала більше вокалу. Також, на її думку, номер став трішки спокійнішим.

У мене є три пункти, за якими я виставляю бали: пісня, відчуття від перформансу та вокал. Тобто, минулого разу у мене було питання до вокалу та номеру. Сьогодні в мене немає питань до номера, але є кілька питань до пісні, – додала Джамала.

Натомість, Джа вирішила змоделювати ситуацію під час прес-конференції, де MARUV, яка гастролює до країни-агресора, точно поставлять просте питання: "Крим – це Україна?"

Україна, звичайно ж!, – відповіла MARUV.

Як вам новий номер MARUV?

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