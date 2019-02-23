Нацвідбір на Євробачення 2019: дивитися онлайн фінал

Трансляція головного музичного конкурсу України – на Радіо МАКСИМУМ. Дивіться онлайн фінал Нацвідбору на Євробачення 2019 та вболівайте за своїх фаворитів!

Національний відбір на Євробачення 2019 визначить, хто ж представлятиме Україну в Тель-Авіві. Фінал конкурсу стартує 23 лютого о 19.00. У ньому виступлять 6 учасників, однак за результатами голосування суддів та глядачів лише один із них отримає омріяну путівку на пісенний конкурс.

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Кому ж з виконавців це вдасться? Дивіться прямий ефір разом з нами!

Нацвідбір на Євробачення – дивитися онлайн фінал 23-02-2019:

Учасники виступають у такому порядку:

1. Freedom Jazz

2. YUKO

3. Maruv

4. Brunettes Shoot Blondes

5. KAZKA

6. ANNA MARIA

Щоб підтримати свого фаворита, голосуйте за нього! Усе вирішують ваші голоси, а також оцінки суддів – Джамали, Андрія Данилка та Євгена Філатова.

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