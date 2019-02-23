Freedom Jazz побили рекорд Нацвідбору на Євробачення

Першими на сцену фіналу Нацвідбору вийшли яскраві дівчата з Freedom Jazz. Учасниці вибухового колективу не лише попрацювали над сценічними образами, а й дещо змінили постановку. Крім того, стало відомо, що їм вдалося побити рекорд Нацвідбору на Євробачення.

Учасниці Freedom Jazz для фіналу Національного відбору перевтілилися у пілотів, підкоривши справжню висоту. Цього разу сюрпризу не було, адже про вагітність однієї з солісток уже всім відомо.

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У інтерв'ю дівчата розповідали, що їм вдалося побити рекорд Нацвідборів, адже ще нікому з учасників не доводилося набирати рівні найвищі бали і від суддів, і від глядачів одночасно. Це також підтвердив ведучий Сергій Притула.

Дівчата з Freedom Jazz побили рекорд Нацвідбору на Євробачення

"За 4 сезони Нацвідборів це був перший випадок, коли судді і глядачі співпали у максимальних оцінках. Я тоді прозрів", – відверто зазначив Притула.

Не обійшлося й без питання, пов'язаного з цікавим станом Насті. Сергій Притула запитав, чим же будуть брати дівчата глядачів, адже до травня маленький "купідон" – фішка їхнього номера – уже народиться.

Ми над нею впевнено працюємо, адже нас у колективі – десятеро. Ми встигнемо до травня. Я не знаю, хто конкретно, але у Купідона дуже щільний графік, тому ми все встигнемо, – зазначили дівчата з Freedom Jazz.

Freedom Jazz змінили постановку для фіналу Нацвідбору

Джамала похвалила виступ учасниць, наголосивши на їхньому бездоганному вокалі.

Якщо говорити про ідеальний вокал, то це – Freedom Jazz. Саме на Євробаченні дуже важливо, коли виконавець досвідчений, відчуває пісню, розуміє, про що співає. Тому ви мені шалено подобаєтесь. Цікаво, як ви будете потім доробляти цей номер (ред.: після народження дитини), – сказала Джамала.

Андрію Данилку та Євгену Філатову сподобався виступ. Втім, Данилко зазначив, що у півфіналі дівчатам вдалося його здивувати, а цього разу – ні. На його думку, пісня дещо слабша у порівнянні з постановкою.

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