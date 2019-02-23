Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Оскар 2019

Freedom Jazz побили рекорд Нацвідбору на Євробачення

  • 63
Freedom Jazz змогли побити рекорд відборів на Євробачення - фото 1
Freedom Jazz змогли побити рекорд відборів на Євробачення

Першими на сцену фіналу Нацвідбору вийшли яскраві дівчата з Freedom Jazz. Учасниці вибухового колективу не лише попрацювали над сценічними образами, а й дещо змінили постановку. Крім того, стало відомо, що їм вдалося побити рекорд Нацвідбору на Євробачення.

Учасниці Freedom Jazz для фіналу Національного відбору перевтілилися у пілотів, підкоривши справжню висоту. Цього разу сюрпризу не було, адже про вагітність однієї з солісток уже всім відомо.

І ще: Нацвідбір на Євробачення 2019: дивитися онлайн фінал

У інтерв'ю дівчата розповідали, що їм вдалося побити рекорд Нацвідборів, адже ще нікому з учасників не доводилося набирати рівні найвищі бали і від суддів, і від глядачів одночасно. Це також підтвердив ведучий Сергій Притула.

Дівчата з Freedom Jazz побили рекорд Нацвідбору на Євробачення - фото 309527
Дівчата з Freedom Jazz побили рекорд Нацвідбору на Євробачення

"За 4 сезони Нацвідборів це був перший випадок, коли судді і глядачі співпали у максимальних оцінках. Я тоді прозрів", – відверто зазначив Притула.

Не обійшлося й без питання, пов'язаного з цікавим станом Насті. Сергій Притула запитав, чим же будуть брати дівчата глядачів, адже до травня маленький "купідон" – фішка їхнього номера – уже народиться.

Ми над нею впевнено працюємо, адже нас у колективі – десятеро. Ми встигнемо до травня. Я не знаю, хто конкретно, але у Купідона дуже щільний графік, тому ми все встигнемо, – зазначили дівчата з Freedom Jazz.

Freedom Jazz змінили постановку для фіналу Нацвідбору - фото 309526
Freedom Jazz змінили постановку для фіналу Нацвідбору

Джамала похвалила виступ учасниць, наголосивши на їхньому бездоганному вокалі.

Якщо говорити про ідеальний вокал, то це – Freedom Jazz. Саме на Євробаченні дуже важливо, коли виконавець досвідчений, відчуває пісню, розуміє, про що співає. Тому ви мені шалено подобаєтесь. Цікаво, як ви будете потім доробляти цей номер (ред.: після народження дитини), – сказала Джамала.

Андрію Данилку та Євгену Філатову сподобався виступ. Втім, Данилко зазначив, що у півфіналі дівчатам вдалося його здивувати, а цього разу – ні. На його думку, пісня дещо слабша у порівнянні з постановкою.

А вам сподобався виступ Freedom Jazz?

Більше тут: Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2019: усі фіналісти

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
  • 21 лютого, 18:00
  • 685
Анекдоти про жінок і дівчат: найкращі жарти про прекрасну стать
  • 22 лютого, 12:50
  • 641
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1239522
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз