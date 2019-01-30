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Лицарі серед нас: українські зірки-чоловіки знялися в ефектному фотопроекті

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Дивіться фото з проекту "Лицарі серед нас" - фото 1
Дивіться фото з проекту "Лицарі серед нас"

Глянцевий журнал "Наталі" представив свій унікальний фотопроект "Лицарі серед нас", участь у якому взяли відомі українські чоловіки-селебрітіс. Зокрема, на фото можна побачити Ахтема Сеітаблаєва, Сергія Бабкіна та інших.

Автором проекту є фотохудожник Ірина Джуль. В її об'єктиві позували Ахтем Сеітаблаєв, Іраклі Макацарія, Женя Кот, Сергій Бабкін, Остап Ступка, Дмитро Шуров, Сергій Танчинець, Єгор Гордєєв, Андре Тан, В'ячеслав Узєлков, Сергій Комаровський, Олег Лісогор,

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"Хто вони, сучасні лицарі? Вони живуть серед нас, підкоряють, діють тут і зараз, надихають і творять свою історію", – так представили проект його творці.

Пропонуємо вам переглянути, якими є справжні лицарі сучасності, яких можна побачити на вулицях українських міст:

Лицарі серед нас: українські зірки-чоловіки знялися в ефектному фотопроекті - фото 304734

Лицарі серед нас: українські зірки-чоловіки знялися в ефектному фотопроекті - фото 304735

Лицарі серед нас: українські зірки-чоловіки знялися в ефектному фотопроекті - фото 304736

Лицарі серед нас: українські зірки-чоловіки знялися в ефектному фотопроекті - фото 304737

Лицарі серед нас: українські зірки-чоловіки знялися в ефектному фотопроекті - фото 304738

Лицарі серед нас: українські зірки-чоловіки знялися в ефектному фотопроекті - фото 304739

Лицарі серед нас: українські зірки-чоловіки знялися в ефектному фотопроекті - фото 304740

Лицарі серед нас: українські зірки-чоловіки знялися в ефектному фотопроекті - фото 304741

Лицарі серед нас: українські зірки-чоловіки знялися в ефектному фотопроекті - фото 304742

Лицарі серед нас: українські зірки-чоловіки знялися в ефектному фотопроекті - фото 304743

Лицарі серед нас: українські зірки-чоловіки знялися в ефектному фотопроекті - фото 304744

Лицарі серед нас: українські зірки-чоловіки знялися в ефектному фотопроекті - фото 304745

Упевненість, життєва сила, рух і розвиток – ось вона, лицарська сутність справжнього сучасного чоловіка. Щодня він працює, самоудосконалюється та підкоряє цей світ. Його цілеспрямованість надихає. Саме про це наш проект. Адже нам так хочеться вірити у світло та силу в кожній людині, – додала Ірина Трухачова, головний редактор журналу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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