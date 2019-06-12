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Спека затримується: погода 13 червня в Україні

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Погода на 13 червня в Україні - фото 1
Погода на 13 червня в Україні

В Україні продовжує втримуватись спека, а незначні дощі з грозами очікуються лише у кількох областях. Детальніше про погоду на завтра читайте далі.

13 червня, у четвер, в країні переважатиме суха та спекотна погода. Максимальна температура повітря вдень перетне позначки у +30+35, а вночі очікується до +18+23. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Локальні дощі з грозами пройдуть завтра на Півночі, Заході, у Центрі та навіть на Харківщині і в Криму. Хоча більша частина території України належатиме сухій повітряній масі", – додала вона.

У столиці 13 червня переважатиме суха погода, повітря прогріється до +31+33. Відзначається, що незначне послаблення спеки прогнозується вже з понеділка, 17 червня, однак схід та південь не надто відчують похолодання.

via GIPHY

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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