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Специфічні смаки та захоплення Цезарем: невідомі факти про Марка Цукерберга

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Марк Цукерберг - фото 1
Марк Цукерберг / gettyimages

14 травня засновник Facebook Марк Цукерберг святкує 37-річчя. Він – один з найвідоміших і найбільш популярних гиків планети. Ось цікаві факти, яких ви могли не знати про молодого генія.

Марк Цукерберг – один з тих людей, почитавши біографію яких хочеться запитати: "А чого досяг ти?". Творцеві Facebook всього 37 років, а він впевнено тримається в списку найбагатших людей світу. Далі про талановитого бізнесмена пише Радіо MAXIMUM.

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У 11-річному віці Марк створив першу програму для батька-стоматолога ZuckNet, що працювала для обміну повідомленнями в локальній мережі.

Специфічні смаки та захоплення Цезарем: невідомі факти про Марка Цукерберга - фото 459443

Цукерберг отримав вищу освіту в 33 роки. У 2002 році Марк вступив до Гарвардського університету на факультет психології, але через два роки його відрахували. Повернувся у цей самий навчальний заклад він через кілька років і в 2017-му отримав науковий ступінь, ставши доктором права.

Специфічні смаки та захоплення Цезарем: невідомі факти про Марка Цукерберга - фото 459445

Свого часу Марк відмовився працювати в AOL і Microsoft, натомість вступив до Гарвардського коледжу. У 2004 році кинув коледж, де вивчав психологію і комп'ютерні науки, і переїхав в Пало-Альто, щоб займатися проєктом thefacebook. Згодом сказав: шкодує, що не довчився.

Цукерберга привертає Гай Юлій Цезар Октавіан Август. Як пояснює автор Facebook, цей правитель прийшов до влади в 18 років і зробив з республіки імперію, яка близько 200 років процвітала і жила мирно. На честь його Марк назвав свою другу дочку Августою. Першу, до речі, звуть Максимою.

Специфічні смаки та захоплення Цезарем: невідомі факти про Марка Цукерберга - фото 459446

Цукерберг дальтонік. Марк не може розрізняти всі кольори, він плутається у відмінностях червоного і зеленого. Саме тому для Facebook обраний синій колір, який він добре бачить.

Фільм про Facebook і Цукерберга Соціальна мережа взяв трьох Оскарів у 2011 році, а в прокаті зібрав $ 215 млн при бюджеті в $ 40. Сам Марк про фільм відгукувався так: "Справжня історія доволі нудна. Ми просто сиділи за комп'ютерами шість років і писали код".

Специфічні смаки та захоплення Цезарем: невідомі факти про Марка Цукерберга - фото 459447

Однією з його улюблених книг є Енеїда, поема, написана між 29 і 19 століттям до нашої ери. Ще він любить серіал The West Wing (Західне крило), в якому розповідається про роботу вигаданої команди президента США. До речі, його творцем є Аарон Соркін, який є автором сценарію фільму Соціальна мережа.

Він зустрів свою майбутню дружину в черзі в туалет. У Гарвардському університеті була вечірка студентського братства. Вперше Марк побачив свою майбутню дружину Прісциллу Чан в черзі до туалету.

Специфічні смаки та захоплення Цезарем: невідомі факти про Марка Цукерберга - фото 459449

Марк дружить з Віном Дизелем. В інтерв'ю для New York Times Він Дизель розповів про цю дружбу. Вони близько двох років листувалися в Facebook, а в грудні 2016 року Марк взяв 15-хвилинне інтерв'ю у актора. Захоплений погляд засновника соціальної мережі на актора став мемом.

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