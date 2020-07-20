Цукерберг переборщив зі сонцезахисним кремом і став героєм мемів: фотодобірка

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг вирішив провести вихідні на пляжі й несподівано для себе став мемом. Уся справа в надлишку сонцезахисного крему.

Видання New York Post поділилось знімком, на якому Марк Цукерберг стоїть на дошці для серфінгу. На фото помітно, що бізнесмен переборщив з кремом, який захищає від впливу сонячних променів.

Mark Zuckerberg surfboards in Hawaii with way too much sunscreen https://t.co/TYcdDmBbZG pic.twitter.com/INyGVPvNY6 — New York Post (@nypost) July 19, 2020

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Користувачі соцмереж, звісно, не змогли пройти повз такого кадру та зробили засновника Facebook героєм мемів. Зокрема, вони порівняли Цукерберга з Джокером, Безликим Богом с з "Віднесених привидами" та іншими відомими персонажами. Зацініть кумедні колажі!

Was trying to think of who Mark Zuckerberg surfing reminded me of & then it came to me pic.twitter.com/ybue3Prbkr — Tom Reagan’s Hat (@RufusTSuperfly) July 19, 2020

No one has ever seen Mark Zuckerberg and the ghost from Spirited Away in the same room, just saying pic.twitter.com/RZ54gjcHJz — Brent Peabody (@brent_peabody) July 19, 2020

Mark Zuckerberg Mrs. Doubtfire pic.twitter.com/aP3VlwJrK5 — Coronapocalypse NW (@coronapocaIypse) July 20, 2020

Mark Zuckerberg with too much sunscreen on looks like he's wearing one of those shitty Michael Myers masks you find at Party City pic.twitter.com/7E2DbdUtv6 — Dr. Wolfula (@DoctorWolfula) July 19, 2020

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