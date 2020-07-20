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Цукерберг переборщив зі сонцезахисним кремом і став героєм мемів: фотодобірка

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Mark Zuckerberg - фото 1
Mark Zuckerberg / gettyimages

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг вирішив провести вихідні на пляжі й несподівано для себе став мемом. Уся справа в надлишку сонцезахисного крему.

Видання New York Post поділилось знімком, на якому Марк Цукерберг стоїть на дошці для серфінгу. На фото помітно, що бізнесмен переборщив з кремом, який захищає від впливу сонячних променів.

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Користувачі соцмереж, звісно, не змогли пройти повз такого кадру та зробили засновника Facebook героєм мемів. Зокрема, вони порівняли Цукерберга з Джокером, Безликим Богом с з "Віднесених привидами" та іншими відомими персонажами. Зацініть кумедні колажі!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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