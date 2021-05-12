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Марк Цукерберг показав своїх домашніх улюбленців – козлів Біткойна і Макса

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У Марка Цукерберга є двоє милих козликів - фото 1
У Марка Цукерберга є двоє милих козликів

Засновник Facebook Марк Цукерберг розповів, що у нього є двоє козлів. А ще у них дуже кумедні прізвиська – Макс і Біткойн. Гайда дивитися, як виглядають незвичні домашні улюбленці Марка.

За кілька годин публікацію лайкнули близько мільйона користувачів соцмережі, а під постом написали понад 227 тисяч коментарів. І ця кількість невпинно зростає.

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My goats: Max and Bitcoin.

Опубліковано Mark Zuckerberg Понеділок, 10 травня 2021 р.

У 2019 засновник Twitter Джек Дорсі відписався від Цукерберга у твіттері після того, як той захотів почастувати його вбитою ним козою. Тож офіційний акаунт соцмережі прокоментував цю дію за допомогою емодзі кози.

Марк Цукерберг показав своїх домашніх улюбленців – козлів Біткойна і Макса - фото 459093

Нагадаємо, що у 2011 році Цукерберг розповів журналу Fortune, що їсть тільки тих тварин, яких убив сам.

"Я почав їсти більше здорової їжі та багато дізнався про землеробство та розведення тварин. Я вважаю, що люди повинні бути вдячними за те, що вони їдять, а не намагатися ігнорувати, звідки ця їжа взялася", – сказав Цукерберг.

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