Спадкоємці 9, 10 серія: дивитись онлайн захопливу кримінальну драму

Український серіал "Спадкоємці" підкорив глядачів захопливими перипетіями. Нові 9 і 10 серія кримінальної драми вийшли на каналі ТРК "Україна" 9 грудня. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

У центрі сюжету серіалу "Спадкоємці" – сімейство глави "курячої імперії" Миколи Орлова, життя якого змінюється. Помпезне святкування ювілею Орлова, на яке приїхав друг його юності Володимир Сухов з дочкою Сонею, закінчується спробою вбивства іменинника. Під підозру потрапляють всі члени родини Орлових, які приховують взаємну неприязнь і бажання отримати гроші Миколи.

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Ледь виживши, Орлов виявляє, що вже не контролює ні бізнес, ні близьких, і намагається розкрити "змову". Він обирає Сухова правою рукою в цьому розслідуванні, але навіть у нього є свої мотиви втертись в довіру до Миколи. Соня ж прагне дізнатися, що насправді ховається за картиною "багатого" і красивого" життя Орлових... Пропонуємо ознайомитися зі змістом свіжих серій "Спадкоємці"!

9 СЕРІЯ

Микола проводить ніч в поліції, відповідаючи на численні запитання слідчого з приводу самогубства Германа, поки Філатова не визволяє його звідти. Повернувшись додому серед ночі, Микола не може знайти Ірину. Хвилюючись за неї, чоловік відправляє на пошуки дружини Сергія. Але знахідка Сергія не радує ні його, ні тим більше Миколу. Вранці всі дізнаються, що Герман мертвий...

Дивитися онлайн серіал СПАДКОЄМЦІ 9 СЕРІЯ від 09-12-2019:

10 СЕРІЯ

Даша ледь не померла, спровокувавши у себе аборт. Даня біля ліжка дружини розуміє, як помилявся, і пропонує їй почати все з початку. Миколі дуже важко, він явно не справляється зі смертю молодшого брата, і це відбивається на його здоров'ї. У Роми і Соні нарешті все добре, але у Сухова з Іриною є свої міркування, чому їхні діти не повинні бути разом.

Дивитися онлайн серіал СПАДКОЄМЦІ 10 СЕРІЯ від 09-12-2019 (відео додається)

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