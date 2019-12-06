Спадкоємці 7, 8 серія: дивитись онлайн захопливий український серіал

Серіал "Спадкоємці" підкорив українських глядачів. Нові 7 і 8 серія кримінальної драми вийшли на каналі ТРК "Україна" 6 грудня. Дивіться онлайн, чи здивували свіжі епізоди!

Події серіалу "Спадкоємці" розгортаються навколо сімейства глави "курячої імперії" Миколи Орлова. Грандіозне святкування ювілею Орлова, на яке один його юності Володимир Сухов приїхав з дочкою Сонею, закінчується спробою вбивства іменинника. Під підозру потрапляють всі члени величезної сім'ї Орлових, які майстерно ховають за фасадом благополуччя взаємну неприязнь і бажання отримати гроші Миколи.

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Дивом виживши, Орлов виявляє, що вже не контролює ні бізнес, ні близьких, і намагається розкрити "змову", однак у Сухова, якого він обирає правою рукою в цьому розслідуванні, є і свої, таємні мотиви увійти в довіру до Миколи. Соня Ж має дізнатися, що насправді ховається за картиною "багатого" і красивого" життя Орлових ...

Через 20 років дві абсолютно різні сім'ї – "небожителі" Орлови і "прості" Сухови – знову виявляються пов'язаними боротьбою проти невідомого ворога і наслідками помилок спільного минулого. Як складеться їхня доля? Пропонуємо ознайомитися з коротким змістом свіжих серій "Спадкоємці"!

7 серія

Соня розповідає Ромі те, що дізналася від Миколи під час роботи над мемуарами. Тепер вона хоче розкопати правду про минуле їхніх батьків, яке вони самі чомусь приховують. Разом вони їдуть до подруги Соніної мами. Спільна справа спочатку зближує закоханих, але, бажаючи вразити Соню, Рома смітить грошима, і вона згадує, що вони з різних світів.

Дивитись онлайн серіал СПАДКОЄМЦІ 7 СЕРІЯ від 05-12-2019:

8 серія

Сухов повідомляє Миколі, що Герман намагався приховати недостачу, позичивши гроші у банку Чекушіна під заставу фастфудів, а потім їх же віддав йому безкоштовно. Микола на весь будинок кричить, що вб'є Германа власними руками. Соня і Рома продовжують вивчення історії касети, але знову сваряться через розбіжність поглядів.

Дивитися онлайн серіал СПАДКОЄМЦІ 8 СЕРІЯ від 05-12-2019:

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