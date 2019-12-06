ПАПІК 7, 8 серія: дивитись онлайн комедійний серіал із Бокланом

Комедійний серіал "Папік" зі Станіславом Бокланом у головній ролі продовжує підкорювати українців. Так, 5 грудня на телеканалі 1+1 уже вийшли 7 та 8 серії веселої стрічки. Дивіться онлайн свіжі епізоди комедії від студії "Квартал 95".

За сюжетом ліричної комедії "Папік", головний герой Олександр Михайлович (Станіслав Боклан) переживає не найкращі часи. Самотній пенсіонер, який у молодості був одним із найкращих акторів країни, після тривалих поневірянь вирішив покінчити життя самогубством. Так, оцінивши свій вигляд, герой зрозумів, що хоче виглядати у труні пристойно. Пенсіонер вирушив за "останнім" у своєму житті дорогим костюмом та навіть зробив стильну зачіску в модному барбершопі.

Дивіться попередні: 5, 6 епізод серіалу ПАПІК

Спокуслива мисливиця на "папіків" Ліза (Дар'я Петрожицька) приймає дідуся за успішного мільйонера, тож поспішає його завоювати. Але про шури-мури Лізи дізнався її чоловік, тож пара розлучилася. Тепер жінка намагається налагодити своє життя та несподівано залишається із Олександром Михайловичем. Як розвиваються події, дивіться далі.

7 серія серіалу ПАПІК

Ліза в розпачі, що Борис її використав. Дід намагається допомогти дівчині впоратися з депресією і прищепити любов до науки і мистецтва. Ліза під настановами діда намагається стати освіченою дівчиною і доброю господинею одночасно.

Дивитися онлайн комедію ПАПІК 7 серія від 05-12-2019

8 серія серіалу ПАПІК

Ліза відводить діда до стоматолога і, не втрачаючи нагоди, заодно сама знайомиться з лікарем. Олександр Миколайович, намагаючись влаштувати особисте життя Лізи, вигадує хитрощі, як її зблизити зі стоматологом.

Дивитися онлайн комедію ПАПІК 8 серія від 05-12-2019

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