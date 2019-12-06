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Новенька 5, 6, 7, 8 серія: дивитись онлайн український серіал, опис сюжету
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Молодіжний серіал "Новенька" продовжує дивувати несподіваними поворотами! 5, 6, 7 і 8 серії мелодрами вийшла на Новому каналі 6 грудня. Дивіться онлайн свіжий епізод і читайте опис сюжету!
У центрі сюжету серіалу "Новенька" – перипетії в житті учнів елітної приватної школи, куди потрапляє 16-річна Віра з простої сім'ї. Дівчина опинилась серед "мажорів" не з власного бажання, а за дорученням слідчих. Та, виконуючи завдання поліції, школярка і сама влипла в неприємності. На додачу, новенька закохалась в найпопулярнішого хлопця школи Рому, а той несподівано для всіх відповів взаємністю.
Це цікаво: Попередня 4 серія "Новенької"
Віру та Рому об'єднує любов до музики, але не шляху їхньому щастю стають перепони. Дізнайтесь, що ж сталось у нових епізодах молодіжної мелодрами!
5 серія
Після інциденту на вечірці в Журавського слідчий Лисенко знову просить Віру про допомогу. У поліції знають, що Романа підставили. Камери відеоспостереження зафіксували, як вночі машину хлопця викрали зі штрафмайданчика і повернули через тридцять хвилин. Після цього в салоні авто опинилася нова партія тих самих наркотиків. Щоб довести непричетність Роми до викрадення вчительки, Вірі потрібно взяти його відбитки пальців.
Дивитися онлайн серіал "Новенька" 5 серія від 06-12-2019
Після уроків Віра йде працювати в ресторан, де з новими докорами чекає Олег. Хлопець не розуміє, чому Віра не повертається до старої школи. Сварки закоханих перериває прихід нової посудомийки. Несподівано колегою Віри стала її однокласниця!
Тим часом Vivat готується до проведення конкурсу "Королева школи". Це надзвичайно важливий захід, на якому будуть присутні авторитетні гості, спонсори й інвестори. Отже, потрібно проявити себе якнайкраще. Анна-Марія налаштована отримати головний приз – сертифікат на 100 000 гривень. Ці гроші дуже потрібні дівчині, адже їй нічим платити за навчання. Віра теж бере участь у конкурсі краси. Довгоочікуваний захід закінчується жахливо...
6 серія
Лисенко розмовляє у відділку з Владом, якого напередодні затримали за напад на Романа. Хлопець пропонує поліції угоду: його відпускають і знімають усі обвинувачення в обмін на цінну інформацію – компромат на Журавського. Влад розповідає про нові наркотики, які поширюються містом. Хлопець запевняє, що гроші від продажу заборонених препаратів пливуть прямісінько в руки Роману.
Дивитись онлайн драму "Новенька" 6 серія від 06-12-2019
Тим часом Анна-Марія продовжує шукати інформацію про Віру Корбут. У кабінеті директора вона натрапляє на особову справу новенької та фотографує всі дані. Цього разу дівчина довідується несподівані дані з біографії однокласниці.
7 серія
Журавський налаштований купити у Віри її пісню. Хлопцю дуже сподобалася композиція, і він хоче представити її продюсеру. Неочікувана пропозиція розгнівала Віру, адже є на світі речі, які неможливо продати чи купити. Новенька розчарована у своєму однокласнику, який міряє все грошима.
Дивитися 7 серію "Новенької" від 06-12-2019
Тим часом Анна-Марія показує Ромчику фото з інтернету, на яких вказано, що справжнє прізвище Віри не Корбут, а Остапчук. І що раніше вона навчалася у звичайній школі. Дівчина переконана: відколи новенька тут, відтоді у школі постійно діється щось погане. Журавський вимагає у Віри пояснень.
8 серія
Віра остаточно свариться з Олегом. Хлопець застав її в обіймах Романа, і тепер він на все готовий, щоб знищити Журавського. Для цього хлопець укладає угоду з Владом і його дружбанами, і ті приймають його до себе в банду.
Дивитись 8 серію "Новенької" від 6 грудня
Тим часом Рома репетирує у студії. Хлопець запрошує Віру в гості, аби заспівати разом її пісню. Під час розмови Віра зізнається, що її справжнє прізвище не Корбут, а Остапчук, але Ромі це неважливо – йому головне, аби вона була поруч і вірила йому. Після репетиції з Вірою Ромчик вирішує запросити дівчину співати в їхню групу. Свят і Ден шоковані заявою свого лідера.
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