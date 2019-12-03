Спадкоємці 1 серія: дивитись онлайн новий український серіал

Від 2 грудня на українському телебаченні стартував новий серіал "Спадкоємці". Глядачі вже можуть подивитися першу серію. Дивіться онлайн прем'єрний епізод!

Серіал "Спадкоємці" сповнений несподіваних сюжетних ліній, таємниць, інтриг. У центрі сюжету непроста історія сім'ї Орлових. Головним героям доведеться подолати чимало випробувань та викрити зради та обман.

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2 грудня глядачам показали прем'єрну серію серіалу. Дізнайтесь, що сталось!

Спадкоємці 1 серія

Сюжет. У голови сімейства Орлових ювілей! На святкування дня народження Миколи Орлова запрошена шанована публіка. З такої нагоди іменинник влаштував грандіозне святкування.

Серед гостей також друг юності головного героя Володимир Сухов із донькою Сонею. Розваги закінчуються таким собі сюрпризом – замахом на життя Миколи Орлова. Підозрювані – уся сім'я!

Виявляється, що велика родина Орлових не така вже й щаслива. Зовнішній добробут – лише маска, а насправді родичі хочуть отримати гроші Миколи й ненавидять один одного.

Орлов виживає й усвідомлює, що все вийшло з-під його контролю. Тепер його головна мета – розслідувати зраду та змову. Своїм помічником Микола обирає друга юності Володимира Сухова, який має свої приховані мотиви увійти в довіру до Орлова. Водночас, Соня дізнається, що насправді відбувається в житті великого сімейства.

Дивитись онлайн серіал "Спадкоємці" 1 серія від 02-12-2019

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