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Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Папік: дата виходу та графік серій нового українського серіалу

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головні герої серіалу "Папік" - фото 1
головні герої серіалу "Папік"

Серіал "Папік" тільки стартує на українському телебаченні, а вже зацікавив багатьох глядачів. Дізнайтесь, коли телеканал 1+1 покаже свіжу кінострічку, скільки серій вийде та який сюжет підготували автори серіалу "Папік".

Серіал "Папік" – лірична комедія про те, як випадок може вплинути на долю людей та кардинально змінити їх життя. У центрі сюжету мисливиця за "папіками" (акторка Дар'я Петрожицька) та старий актор, якого вона сплутала з підстаркуватим багатієм (актор Станіслав Боклан).

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Прем'єра серіалу відбулася 26 листопада в Києві. Презентацію нової ліричної комедії "Папік" відвідали гості та запрошені зірки.

Дата виходу серіалу "Папік" на ТБ

  • Коли: 2 грудня (понеділок) о 21:45
  • Де: 1+1
  • Кількість серій: 16
  • Жанр: лірична комедія
головні актори серіалу 'Папік' - фото 371123
головні актори серіалу "Папік"

Графік серій серіалу "Папік"

Хронометраж кожної серії буде приблизно 60 хвилин. Всі нові серії будуть виходити на телеканалі 1+1 з понеділка по четвер. Глядачам підготували 16 кумедних серій. Дивіться серіал "Папік" з 2 грудня!

Сюжет серіалу "Папік"

Головний герой зараз звичайний дід на пенсії, а в молодості він був успішним актором. Зараз він стомився, зводить кінці з кінцями, втратив сенс життя. Вихід із ситуації – вчинити суїцид.

Проте не хоче лягати у труну в жахливому зовнішньому стані. Вихід із ситуації – купує найдорожчий у своєму житті костюм й робить сучасну зачіску в барбершопі. Там йому пропонують алкоголь, від якого старий не відмовляється. У відповідному вигляді дід вирушає на "останню" дискотеку.

На вечірці у нічному клубі стариган відривається й знайомиться зі звабливою мисливицею на багатіїв. Вона думає, що цей дід успішний мільйонер. Найкумедніше починається, коли дівчина розуміє, що її обранець – звичайний пенсіонер.

Дід і Ліза - фото 371128
Дід і Ліза

Акторський склад серіалу "Папік"

На головні ролі діда і Лізи одразу обрали Станіслава Боклана та Дар'ю Петрожицьку.

Також у серіалу "Папік" зіграли улюблені актори мільйонів українців:

  • Михайло Кукуюк
  • Сергій Сипливий
  • Олеся Жураковська
  • Катерина Кістень
  • Віра Кобзар
  • В'ячеслав Гіндін
  • Михайло Кукуюк

Офіційний трейлер серіалу "Папік"

До теми: Перші ластівки: відео всіх поцілунків головних героїв у серіалі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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