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MELOVIN - Вітрила: слухайте новий спільний хіт співака із акторкою серіалу Новенька

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MELOVIN написав пісню для серіалу Новенька - фото 1
MELOVIN написав пісню для серіалу Новенька

Український серіал "Новенька" стартував на Новому каналі вже 26 листопада. Саундтрек до стрічки "На хайпі" написав улюбленець молоді MELOVIN. У серіалі прозвучала нова пісня "Вітрила" та вчіть текст ліричної новинки!

Пісня "Вітрила" ввійшла в новий альбом MELOVINa – "Octopus" під назвою "Expectations", але спеціально для молодіжного серіалу "Новенька" пісню переклали українською.

До теми: MELOVIN – На хайпі: слухайте саундтрек серіалу Новенька, текст пісні

"Я не вмію перекладати вже написані пісні. Для мене це перш за все стрес, та й просто не моє. Це зробила команда, яка займається серіалом Новенька. Це їхня робота, вони краще знають, що потрібно їх аудиторії. Ми записувалися з Настею окремо. Зараз вже ніхто не пишеться в один мікрофон. Але мені показували, як співає Настя. Круто, що її ніхто не дублює і вона сама виконує свою партію", – поділився Костя Бочаров (MELOVIN).

Серіал "Новенька" – молодіжна мелодрама з елементами детективу, у якій йдеться про музику, любов і наркотики... Діти поводяться, як дорослі, а дорослі – як діти. Історія стрічки розгортається в елітній приватній школі, куди потрапляє новенька – шістнадцятирічна Віра з простої сім'ї. Дівчина закохується у мажора Романа, але при цьому вона змушена шпигувати за ним. Підлітки опиняються у центрі закрученої детективної інтриги.

Слухати онлайн пісню з серіалу "Новенька":

У кліпі "Вітрила" використали кадри зі молодіжного серіалу, де показаний виступ шкільного гурту "Банда" з дуетом головних героїв Роми та Віри. Лідер цієї групи, головний герой Роман Журавський співає голосом MELOVIN'a, а жіночу партію актриса Анастасії Нестеренко, яка грає Віру, виконує сама.

Оригінальна версія саундтреку Expectations:

Текст і слова пісні MELOVIN – Вітрила

Коли від всіх тікаю
Турботи забуваю
Навколо очі самоти
Тобі я прошепочу
Знов відчути хочу
Як разом із тобою ми

Приспів:

Ти мої вітрила, музика моя
Невагомі крила підіймають в небо
Дві частини серця, разом ти і я
І мене не буде і нема без тебе

Не знаю, але вірю, душа плекає мрію, що шлях до тебе приведе
Земля летить все швидше, за мить твоє обличчя
Мій погляд в натовпі знайде

Приспів:

Ти мої вітрила, музика моя
Невагомі крила підіймають в небо
Дві частини серця, разом ти і я
І мене не буде і нема без тебе

Приспів:

Ти мої вітрила, музика моя
Невагомі крила підіймають в небо
Дві частини серця, разом ти і я
І мене не буде і нема без тебе

І ще: Новенька: які актори зіграли головні ролі в серіалі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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