Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

SpaceX запустить у космос прах людей

  • 10
SpaceX відправить у космос прах людей - фото 1
SpaceX відправить у космос прах людей / businessinsider

Компанія SpaceX відправить на орбіту прах 152 людей. Відбудеться це у рамках програми по запуску людських останків на орбіту Землі "Похоронний політ".

Останки людей помістять у мініатюрні металеві контейнери і помістять на борт ракети. Незвичайний вантаж запустить в космос важка ракета-носій Falcon Heavy. Політ заплановано на ранок вівторка, 25 червня.

І ще: У NASA назвали дату повного зникнення льодовиків Гренландії

Всього у цей раз в космос запустять прах 152 осіб. Програму під назвою Похоронний політ організувала компанія Celestis Memorial Spaceflights. Основним вантажем ракети будуть 24 супутники.

SpaceX запустить у космос прах людей - фото 336167

Читайте також: Астронавт показав вражаючі нічні кадри Землі з космосу: відео

Джерело: businessinsider
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
  • 19 червня, 12:00
  • 55994
ТЕСТ: Доповни назву серіалу
  • 18 червня, 15:00
  • 1063
Варення з полуниці: рецепти приготування полуничного джему на зиму у фото
  • 15 червня, 11:05
  • 696
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини SpaceX