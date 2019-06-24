SpaceX запустить у космос прах людей

Компанія SpaceX відправить на орбіту прах 152 людей. Відбудеться це у рамках програми по запуску людських останків на орбіту Землі "Похоронний політ".

Останки людей помістять у мініатюрні металеві контейнери і помістять на борт ракети. Незвичайний вантаж запустить в космос важка ракета-носій Falcon Heavy. Політ заплановано на ранок вівторка, 25 червня.

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Всього у цей раз в космос запустять прах 152 осіб. Програму під назвою Похоронний політ організувала компанія Celestis Memorial Spaceflights. Основним вантажем ракети будуть 24 супутники.

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