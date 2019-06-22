У NASA назвали дату повного зникнення льодовиків Гренландії

За допомогою супутникових та авіаційних спостережень у NASA розрахували, коли на Землі повністю зникнуть льодовики Гренландії і на скільки через це може піднятися рівень моря.

Пару років тому представники NASA показали відео танення льодовиків Арктики, зроблене на основі кадрів зі супутників. Вчені вважали, що Арктика може позбутися своїх льодів в літній період вже до 2040 року через те, що в цьому регіоні температура підвищується у 2,5-3 рази швидше, ніж в середньому по всій планеті.

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На цей раз, за ​​допомогою Аерофлоту програми NASA Operation Ice Bridge, а також супутників ICESat і ICESat 2, в національному аерокосмічному агентстві США розрахували, коли з лиця Землі зникнуть абсолютно всі льодовики Гренландії.

Як повідомляється, згідно з новою програмою NASA, з урахуванням поточного рівня танення льодовиків на цьому острові і глобальних викидів вуглецю в атмосферу, через 1000 років вся тверда вода там перетвориться в рідку.

За цей час рівень моря повинен піднятися на 7 метрів, оскільки кожні 200 років льодовики Гренландії будуть додавати в світовий океан від 48 сантиметрів до 1,6 метра води. Повідомляється, що дані з нового дослідження перевищують попередні показання на 80%.

До того ж, представники Геофізичного інституту Університету Аляски в Фербенксі підрахували, що буде, якщо люди зможуть не збільшити кількість викидів в атмосферу газів, які викликають парниковий ефект, а зберегти їх на поточному рівні. У такому випадку через тисячу років Земля втратить 26% -57% від всіх льодовиків Гренландії.

Якщо ж захисники природи зможуть досягти скорочення шкідливих викидів в атмосферу вже до кінця поточного сторіччя, то через тисячу років розтануть тільки 8% -25% гренландських льодовиків, і рівень моря підніметься максимум на 1,8 метра.

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