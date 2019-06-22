Астронавт показав вражаючі нічні кадри Землі з космосу: відео

Космонавт Сергій Рязанський зафіксував на відео, як виглядає ніч на Землі з висоти у 400 кілометрів. Ролик з космосу він опублікував на своїй сторінці Facebook.

Так, на короткому відео відображені тисячі вогників, що святяться по всій земній кулі. І не згасають навіть вночі. При цьому в одній частині Землі у кадр потрапила блискавка. За кілька днів ролик переглянули понад 300 тисяч користувачів мережі.

І ще: Онлайн трансляція: NASA уже встановило колеса і опори на марсохід Mars 2020

"Ніч на висоті 400 кілометрів над Землею", – підписав кадр космонавт.

Читайте також: Туманності та північне сяйво: дивіться найкращі фото космосу