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Астронавт показав вражаючі нічні кадри Землі з космосу: відео

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Як виглядає земля вночі - фото 1
Як виглядає земля вночі / youtube

Космонавт Сергій Рязанський зафіксував на відео, як виглядає ніч на Землі з висоти у 400 кілометрів. Ролик з космосу він опублікував на своїй сторінці Facebook.

Так, на короткому відео відображені тисячі вогників, що святяться по всій земній кулі. І не згасають навіть вночі. При цьому в одній частині Землі у кадр потрапила блискавка. За кілька днів ролик переглянули понад 300 тисяч користувачів мережі.

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"Ніч на висоті 400 кілометрів над Землею", – підписав кадр космонавт.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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