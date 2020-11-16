SpaceX запустила регулярний маршрут у космос

Корабель Crew Dragon з екіпажем на борту стартував до Міжнародної космічної станції з першим робочим польотом. Crew Dragon був доставлений до МКС за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX.

Компанія Ілона Маска SpaceX є першою приватною компанією, яка почала доставляти людей у космос, на власному космічному кораблі відправила на Міжнародну космічну станцію чотирьох астронавтів.

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Повідомляється, що за 9 хвилин після старту, перший ступінь Falcon 9 повернулася на Землю. Ракета приземлилася на платформу в Атлантичному океані.

На борту корабля перебувають три американських астронавти: командир Майкл Хопкінс, пілот Віктор Гловер і фахівець Шеннон Вокер, а також японський астронавт Соїті Ногуті. Екіпаж першої регулярної місії Crew-1 приєднаються до екіпажу 64 експедиції МКС, в яку зараз входять астронавт NASA Кетлін Рубінс, а також росіяни Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков.

The crew is go for launch pic.twitter.com/HqJGin0gg7 — SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020

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