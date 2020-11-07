Японські архітектори показали туристичний космопорт майбутнього

Наразі NASA тільки будує плани з перетворення Міжнародної космічної станції на повноцінний туристичний об'єкт. Попри це в Японії вже задумалися про будівництво космопортів, здатних відправляти пасажирів в космос.

Польоти перших туристів на МКС будуть дорогими, а одним з перших підкорювати космос полетить представник Голлівуду – Том Круз. А значить, перспектива громадянської космонавтики поки навіть не обговорюється. Судячи з усього, це не зупиняє японських архітекторів з компанії Noiz, які представили власну концепцію космопорту.

Це цікаво: "Петля мудрості": як виглядає замкнута пішохідна доріжка у Китаї

Проєкт створювався за підтримки некомерційної організації Spaceport Japan. Його автори вважають, що подібні споруди повинні стати невіддільною частиною міст у майбутньому. На зображенні показано, як туристичний космічний центр впишеться у Токійську затоку. Сама будівля захищена сонячними панелями, пропускають частину світу, що дозволить створити невеликі дворики, де відвідувачі почуватимуться як просто неба.

Над будівлею підіймаються дві вежі, які відповідають за відправлення та прибуття пасажирів. Передбачається, що вони стануть своєрідною візитною карткою космопортів по всьому світу. Усередині розмістять все для комфортного відпочинку і проведення часу, наприклад, комфортабельний готель, художній музей, тренажерний зал, акваріум і навіть кінотеатр. Зовні розташовані злітні смуги, звідки пасажири зможуть подорожувати всією галактикою.

Представники Spaceport Japan вказують, що проєкт поки є лише на папері, але в майбутньому він може стати реальністю.

Читайте також: Як виглядає паркувальне місце за 1 мільйон євро: фото