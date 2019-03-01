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SpaceX вперше запустить пілотований корабель Dragon з манекеном

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SpaceX відправить до МКС пілотовану версію корабля - фото 1
SpaceX відправить до МКС пілотовану версію корабля / qz

2 березня SpaceX вперше відправить до МКС пілотовану версію корабля Dragon. Але на перший раз замість людей в капсулу помістять манекен, названий на честь героїні фільму "Чужий" Еллен Ріплі.

Тестова лялька буде оснащена безліччю датчиків. Після польоту до МКС і повернення на Землю в SpaceX вивчать дані, щоб зрозуміти, як політ вплинув би на людей.

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Корабель Dragon запустять в космос з манекеном - фото 311060
Корабель Dragon запустять в космос з манекеном

Крім того, NASA помістить в капсулу близько 180 кілограмів обладнання і матеріалів для екіпажу космічної станції. При поверненні назад Dragon доставить на Землю з МКС зламаний компонент скафандра для досліджень.

Найнебезпечнішою частиною польоту капсули стане стикування з МКС, яка стане першим автоматичним стикуванням для нового шлюзу станції, що встановлений в 2016 році. Вантажна версія Dragon вже здійснювала кілька польотів на МКС, але тоді екіпаж "ловив" її роборукою.

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Джерело: qz
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