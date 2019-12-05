SpaceX відправить у космос "могутню" мишу

Компанія SpaceX відправить на Міжнародну космічну станцію "могутню" мишу. Про це повідомляє CNN.

Корабель з капсулою Dragon доставить на космічну станцію більш ніж дві тонни вантажу. Крім того, на борту буде генетично модифікована миша.

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В американській пресі таких гризунів часто називають "могутніми". Незвичайний пасажир вирушить з космодрому у Флориді і прибуде на МКС у неділю, 8 грудня. Повідомляється, що мишу виростили в лабораторії в штаті Мен. Їй додали набір генів, що сприяє прискоренню зростання м'язової маси.

Вивчення тварини має допомогти вченим зрозуміти процес втрати м'язових і кісткових тканин.

Launch day take two @SpaceX's 19th resupply mission to the @Space_Station is packed full of science and supplies for the orbiting laboratory. Launch is targeted for 12:29 p.m. ET: https://t.co/9I55R6lo31 pic.twitter.com/2ndqYRCgwo — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) December 5, 2019

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