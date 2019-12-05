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SpaceX відправить у космос "могутню" мишу

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Могутня миша - фото 1
Могутня миша / futurism

Компанія SpaceX відправить на Міжнародну космічну станцію "могутню" мишу. Про це повідомляє CNN.

Корабель з капсулою Dragon доставить на космічну станцію більш ніж дві тонни вантажу. Крім того, на борту буде генетично модифікована миша.

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В американській пресі таких гризунів часто називають "могутніми". Незвичайний пасажир вирушить з космодрому у Флориді і прибуде на МКС у неділю, 8 грудня. Повідомляється, що мишу виростили в лабораторії в штаті Мен. Їй додали набір генів, що сприяє прискоренню зростання м'язової маси.

Вивчення тварини має допомогти вченим зрозуміти процес втрати м'язових і кісткових тканин.

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Джерело: twitter
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