NASA відкриває космічний готель для роботів

Американське космічне агентство NASA вирішило облаштувати перший готель для роботів у космосі. Виглядає доволі скромно, але має всі необхідні умови. Детальніше – читайте далі.

NASA турбується про своє прилади, тож сьогодні, 4 грудня, запрацює перший космічний готель. Він розміщується із зовнішнього боку Міжнародної космічної станції, а першими його мешканцями стануть два роботи-локатори (RELL), які займаються ремонтом відсіків у разі пошкодження або розгерметизації.

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Щоправда, варто розуміти, що готель для роботів відрізняється від людського, адже він більше нагадує великий блок, де підтримуються сприятливі умови для приладів.

NASA

"Для кожного з роботів, що зберігається, готель забезпечить тепло та фізичний захист від радіації та космічних швидкісних об'єктів, що рухаються у космосі. Його теплова система підтримує ідеальні температури для приладів, допомагаючи їм залишатися функціональними. До того ж цей блок допоможе у разі необхідності легко знайти, взяти та повернути на місце такі необхідні інструменти", – поділився менеджер апаратури космоготелю Марк Нейман.

NASA

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