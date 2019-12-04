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NASA відкриває космічний готель для роботів

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Перший космічний готель для роботів - фото 1
Перший космічний готель для роботів / NASA

Американське космічне агентство NASA вирішило облаштувати перший готель для роботів у космосі. Виглядає доволі скромно, але має всі необхідні умови. Детальніше – читайте далі.

NASA турбується про своє прилади, тож сьогодні, 4 грудня, запрацює перший космічний готель. Він розміщується із зовнішнього боку Міжнародної космічної станції, а першими його мешканцями стануть два роботи-локатори (RELL), які займаються ремонтом відсіків у разі пошкодження або розгерметизації.

І ще: Звичні речі, які не можна робити у космосі

Щоправда, варто розуміти, що готель для роботів відрізняється від людського, адже він більше нагадує великий блок, де підтримуються сприятливі умови для приладів.

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NASA

"Для кожного з роботів, що зберігається, готель забезпечить тепло та фізичний захист від радіації та космічних швидкісних об'єктів, що рухаються у космосі. Його теплова система підтримує ідеальні температури для приладів, допомагаючи їм залишатися функціональними. До того ж цей блок допоможе у разі необхідності легко знайти, взяти та повернути на місце такі необхідні інструменти", – поділився менеджер апаратури космоготелю Марк Нейман.

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NASA

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Джерело: iod.media
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