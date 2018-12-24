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SpaceX успішно здійснила останній у цьому році запуск Falcon 9
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SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із супутником GPS для ВПС США. Це був останній, 21-й запуск компанії у 2018 році, яким SpaceX побила власний торішній рекорд.
Проте, закінчити поточний рік компанія Ілона Маска вирішила значно скромніше, ніж почала, і цього разу ми не побачили повернення першого ступеня ракети.
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Запуск Falcon 9 з самого початку мав відбутися 18 грудня, однак зробити це завадила погана погода. Потім пуск відкладали ще три рази через сильний вітер і дивні показання датчиків першого ступеня. Нарешті, у неділю о 15:51 за київським часом ракета успішно стартувала з космодрому на мисі Канаверал і вперше за замовленням військових вивела на орбіту супутник GPS III SV01.
GPS III SV01 – перший з десяти супутників системи GPS III, які ВПС США планують запустити. Вони повинні поступово замінити собою інші апарати так званого GPS-сузір'я, що перебувають зараз на орбіті. Нова навігаційна система після того, як її сформують, буде втричі точніша та у вісім разів стійкіша до спроб її заглушення. А поки ВПС США продовжують працювати над системою наземного управління навігацією наступного покоління.
Вага ракети і вибір високої еліптичної орбіти вже мали на увазі, що SpaceX не планувала повертати Falcon 9 після запуску. Практично все паливо на борту було зарезервовано для запуску, тому на посадку першого ступеня не розраховували. Крім того, посадкові ніжки та ребра решітки, використовувані для управління ракетою під час посадки, були попередньо зняті з Falcon 9.
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