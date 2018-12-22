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До Землі наблизився небезпечний астероїд дивної форми: фотофакт

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До Землі наблизився небезпечний астероїд дивної форми: фотофакт - фото 1

Радарні фото астероїда зробили на обсерваторіях в Грін-Бенк, Аресібо і Голдстоун (Каліфорнія).

У суботу, 22 грудня, близько 5:04 біля Землі пролетів астероїд 2003 SD220, який на фото має форму бегемота, що купається в річці.

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Брила габаритами від 1,1 до 2,5 км пройшла приблизно у 7,34 місячних відстаней (2,81 мільйона км) від Землі, що є найближчою відстанню за 400 років. Ще ближче до Землі "бегемот" добереться не раніше 2070 року.

Відзначається, що об'єкт класифікується як "потенційно небезпечний астероїд" через його розмір і близьке наближення до орбіти Землі.

Астероїд у формі бегемота наблизився до Землі - фото 296924
Астероїд у формі бегемота наблизився до Землі

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Джерело: nasa
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