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Китай успішно запустив на орбіту експериментальний супутник зв'язку

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Китай запустив експериментальний супутник зв'язку - фото 1
Китай запустив експериментальний супутник зв'язку / twitter

У суботу, 22 грудня, у Китаї пройшов успішний запуск експериментального супутника в зв'язку "Хуньюнь-1".

"О 7:51 за місцевим часом (1:51 за Києвом) з космодрому Цзюцюань у Північно-Західному Китаї відбувся успішний запуск ракети-носія Чанчжен-2, який вивів на задану орбіту експериментальний супутник зв'язку у рамках проекту Хуньюнь", – зазначено в повідомленні.

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Китай успішно запустив на орбіту експериментальний супутник зв'язку - фото 296914

Відомо, що цей апарат є лише першим у проекті Хуньюнь, який має на увазі створення низькоорбітальної супутникової системи широкосмугової телекомунікації. Ця програма повинна допомогти у забезпеченні зв'язком віддалених регіонів Кіато.

Китайська корпорація аерокосмічної науки і техніки (CASC) планує запустити на орбіту 60 таких апаратів до кінця 2022 року. Після цього до них буде додано ще 200 менших за розміром супутників для формування системи з глобальним покриттям.

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Джерело: cgtn
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