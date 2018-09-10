SpaceX успішно запустила ракету з супутником

Супутник проведе на орбіті близько 15 років / pinterest

10 вересня, компанія SpaceX запустила в космос ракету-носій Falcon 9, яка вивела на орбіту супутник зв'язку Telstar 18 Vantage (Apstar-5C).

Запуск ракети пройшов на мисі Канаверал в штаті Флорида о 7:30 за київським часом.

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SpaceX модернізувала Falcon 9 до конфігурації Block 5, а також оснастила її маршовим щаблем B1049.1.

Зазначено, що ракета відправила в космос 7060 кілограмів ваги, що на 16 кілограмів менше рекорду, який був встановлений 22 липня цього року.

Супутник Telstar 18 Vantage пробуде на орбіті приблизно 15 років.

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