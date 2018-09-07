Обсерваторія NASA зняла яскравий спалах на Сонці

Національне космічне агентство США опублікувало відео, на якому вдалося сфотографувати спалах на Сонці.

Ролик був знятий обсерваторією сонячної динаміки, яка зуміла вловити яскравий спалах і вогняну кулю.

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Агентство використовує обсерваторію для спостереження за впливом сонячного випромінювання на земну атмосферу. Співробітники також вивчають зміни сонячної активності і ефект, який вони надають на роботу різних технологічних систем на Землі.

Як зазначається в підписі до публікації, відео – прискорена версія двогодинного запису, коли заряджені частинки піднімаються вгору і скручуються, перш ніж повернутися назад до поверхні Сонця. При найбільш яскравих спалахах плазма може підніматися від поверхні Сонця на висоту, яка у кілька разів перевищує діаметр Землі.

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