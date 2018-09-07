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Обсерваторія NASA зняла яскравий спалах на Сонці

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Відео – прискорена версія двогодинного запису - фото 1
Відео – прискорена версія двогодинного запису / instagram

Національне космічне агентство США опублікувало відео, на якому вдалося сфотографувати спалах на Сонці.

Ролик був знятий обсерваторією сонячної динаміки, яка зуміла вловити яскравий спалах і вогняну кулю.

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Агентство використовує обсерваторію для спостереження за впливом сонячного випромінювання на земну атмосферу. Співробітники також вивчають зміни сонячної активності і ефект, який вони надають на роботу різних технологічних систем на Землі.

Як зазначається в підписі до публікації, відео – прискорена версія двогодинного запису, коли заряджені частинки піднімаються вгору і скручуються, перш ніж повернутися назад до поверхні Сонця. При найбільш яскравих спалахах плазма може підніматися від поверхні Сонця на висоту, яка у кілька разів перевищує діаметр Землі.

Great ball of fire! This close-up view of the Sun is from a two-hour period on August 13, 2018, showing a minor eruption of charged particles rising up and twisting about before falling back into the Sun. Captured in extreme ultraviolet light, these kinds of events are difficult to see except when they occur along the sun's edge. At its peak, the plasma rises to heights that are several times the diameter of Earth. We use the Solar Dynamics Observatory, which captured this view, to better understand the Sun's influence on Earth and near-Earth space by studying the solar atmosphere in many wavelengths simultaneously. This allows us to better understand the solar variations that influence life on Earth and humanity's technological systems by looking for solar wind, energetic particles, and variations in the solar irradiance that lead to better predictions of space weather events. Credit: NASA/SDO #nasa #space #sun #solar #sdo #light #earth #solarsystem #science #video #ultraviolet #uv #uvlight #picoftheday #fire #greatballoffire #lit #eruption

Допис, поширений NASA (@nasa)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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