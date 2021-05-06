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SpaceX провела успішний запуск корабля Starship для міжпланетних подорожей: відео

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SpaceX провела успішний запуск корабля Starship для міжпланетних подорожей: відео - фото 1

Американська компанія SpaceX в Техасі провела випробування прототипу корабля Starship для польоту на Марс. Тестування завершилося успішною посадкою апарату.

У четвер, 6 травня, прототип американського пілотованого космічного корабля Starship, який розробляється SpaceX для міжпланетних подорожей, під час випробувального пуску зробив суборбітальний політ і першу успішну посадку. Запуск Starship SN15 був здійснений з полігону компанії в Бока-Чіка на південному сході штату Техас. Трансляція велася на YouTube-каналі SpaceX.

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В рамках випробування корабель вийшов на висоту 10 км з наступним відключенням двигунів, аеродинамічним гальмуванням, повторним запуском двигунів для повернення у вертикальне положення і м'якою посадкою на стартовий майданчик. Весь політ тривав шість з половиною хвилин.

"Штатна посадка Starship", – написав у Twitter глава SpaceX Ілон Маск.

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