Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
СидорЕнки-СидОренки Повернення День студента

SpaceX протестувала перший пасажирський космічний корабель Crew Dragon

  • 4
Космічний корабель Crew Dragon - фото 1
Космічний корабель Crew Dragon / habr

Компанія SpaceX успішно провела наземні випробування двигунів свого першого пасажирського космічного корабля Crew Dragon, що дозволяє компанії перейти до випробувальних польотів в найближчі місяці.

Компанія SpaceX успішно провела наземні випробування двигунів свого першого пасажирського космічного корабля Crew Dragon. Про завершення тестування стало відомо з Twitter компанії Ілона Маска.

І ще: Транзит Меркурія перед Сонцем зняли на відео

Цей етап дозволяє компанії перейти до випробувальних польотів вже в найближчі місяці. У разі успішності майбутніх випробувань – SpaceX буде готова до запуску людей в космос на Crew Dragon вже в наступному році.

Читайте також: Вірусне відео: космонавти просто сплять, але це нагадує уривок з фільму жахів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
100 синонімів до слова "говорити", які показують багатство української мови
  • 08 листопада, 19:00
  • 7548
Перші ластівки: дата виходу та графік серій нового серіалу про школу
  • 12 листопада, 10:38
  • 1582
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • Вчора, 13:09
  • 1882873
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології