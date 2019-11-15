SpaceX протестувала перший пасажирський космічний корабель Crew Dragon

Компанія SpaceX успішно провела наземні випробування двигунів свого першого пасажирського космічного корабля Crew Dragon, що дозволяє компанії перейти до випробувальних польотів в найближчі місяці.

Компанія SpaceX успішно провела наземні випробування двигунів свого першого пасажирського космічного корабля Crew Dragon. Про завершення тестування стало відомо з Twitter компанії Ілона Маска.

І ще: Транзит Меркурія перед Сонцем зняли на відео

Цей етап дозволяє компанії перейти до випробувальних польотів вже в найближчі місяці. У разі успішності майбутніх випробувань – SpaceX буде готова до запуску людей в космос на Crew Dragon вже в наступному році.

Full duration static fire test of Crew Dragon’s launch escape system complete – SpaceX and NASA teams are now reviewing test data and working toward an in-flight demonstration of Crew Dragon’s launch escape capabilities pic.twitter.com/CMHvMRBQcW — SpaceX (@SpaceX) November 13, 2019

Читайте також: Вірусне відео: космонавти просто сплять, але це нагадує уривок з фільму жахів