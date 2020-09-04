Кінець епохи: на Землю впав найперший супутник NASA (відео)

Проєкт NASA Orbiting Geophysical Observatory є одним з найстаріших в портфоліо космічного агентства. Перший з шести супутників, задіяних у цьому проєкті – OGO-1 – зробив "аварійну посадку" на Землю після 56 років перебування на орбіті.

Кожен космічний корабель OGO був розроблений для вивчення руху Землі і визначення того, як наша планета взаємодіє з Сонцем. Супутники пропрацювали всього п'ять років, після чого NASA закрило проєкти. На жаль, в той час в агентства не було надійного способу зняття супутників з орбіти, тому останні 50 з гаком років вчені чекали, коли супутник впаде на Землю сам під дією гравітації.

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29 серпня дослідники з Університету Арізони розрахували траєкторію падіння супутника на Землю. На наступний день космічний корабель, а точніше, те, що від нього залишилося після згоряння в атмосфері, звалився на південний схід від острова Таїті в Тихому океані.

У певному сенсі це кінець епохи. Проєкт OGO був запущений ще тоді, коли людство тільки починало освоювати космічні технології, а Ніл Армстронг в той час ще навіть не ступив на Місяць.

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