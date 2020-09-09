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Електромобіль Tesla Roadster потрапив у список космічного сміття

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Tesla Roadster у космосі - фото 1
Tesla Roadster у космосі / electrek

Ентузіаст Джонатан Макдавелл з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики у США склав перелік об'єктів, які засмічують космос. До цього списку потрапив й електромобіль Tesla Roadster.

Як повідомляється, Макдавелл ще дитиною в Англії почав записувати назви ракет, які були запущені у космос – в його дитинстві так робили багато хто. Цікаво, що майбутній вчений продовжував наповнювати "асортимент" протягом 40 років.

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Тепер у списку в цілому 57 424 об'єкти різного призначення. З них 2000 – це активні супутники. А решта кількість представлено іншими штучними об'єктами, створеними людиною. Там є забуте й втрачене обладнання. А тепер – ще й Tesla Roadster.

Червоний електромобіль відправили в космос у 2018 році з метою перевірки можливостей ракети Falcon Heavy. Машина вже перебуває на відстані 89,6 км від Землі, постійно віддаляючись від нашої планети, куди авто, зрозуміло, вже не повернеться. До запуску в космос автомобіль належав безпосередньо Ілону Маску.

Електромобіль Tesla Roadster потрапив у список космічного сміття - фото 424479

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Джерело: drom
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