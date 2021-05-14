Політ вертольота Ingenuity на Марсі показали у 3D: відео

У національному космічному агентстві США візуалізували політ вертольота Ingenuity на Марсі у 3D-форматі.

Кадри вдалося зробити за допомогою пристрою Mastcam-Z з двома камерами масштабування, який розташований на поверхні марсохода Perseverance. А ще у NASA нагадали, що для перегляду відео необхідно мати спеціальні окуляри.

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Вертоліт NASA Ingenuity здійснив свій п'ятий політ на Марсі 7 травня. Спочатку, безпілотник піднявся на висоту п'яти метрів і пролетів 130 метрів на південь, де зміг піднятися на рекордну висоту в 10 метрів і приземлитися на новому аеродромі.

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