SpaceX побудує міні-версію своєї марсіанської ракети

Компанія SpaceX має намір в найближчі роки приступити до льотних випробувань ключових компонентів дизайну свого нового космічного корабля BFR. План передбачає модернізацію верхнього ступеня Falcon 9, щоб, за словами Маска, "він був як міні-корабель BFR".

BFR – це надважка ракета-носій, яка зможе виводити на орбіту до 100 тонн корисного навантаження. Передбачається, що складатиметься вона з двох частин – Booster (прискорювач) і Ship (корабель). Очікується, що BFS буде володіти власними двигунами, щоб перевозити вантажі та пасажирів.

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Ілон Маск оголосив, що інженери SpaceX створять мініатюрну версію космічного корабля BFS, з можливістю запуску на РН Falcon 9 або Falcon Heavy.

SpaceX створить міні-ракети

За словами Маска, компанія має намір провести перший орбітальний політ mini-BFR вже в червні 2019 року.

"Ультралегкий тепловий екран і високі плавники Mach – це те, що ми не можемо добре тестувати без виходу на орбіту", – пояснив Ілон Маск в своєму блозі.

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