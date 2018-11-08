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SpaceX побудує міні-версію своєї марсіанської ракети

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SpaceX побудує міні-версію своєї марсіанської ракети - фото 1

Компанія SpaceX має намір в найближчі роки приступити до льотних випробувань ключових компонентів дизайну свого нового космічного корабля BFR. План передбачає модернізацію верхнього ступеня Falcon 9, щоб, за словами Маска, "він був як міні-корабель BFR".

BFR – це надважка ракета-носій, яка зможе виводити на орбіту до 100 тонн корисного навантаження. Передбачається, що складатиметься вона з двох частин – Booster (прискорювач) і Ship (корабель). Очікується, що BFS буде володіти власними двигунами, щоб перевозити вантажі та пасажирів.

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Ілон Маск оголосив, що інженери SpaceX створять мініатюрну версію космічного корабля BFS, з можливістю запуску на РН Falcon 9 або Falcon Heavy.

SpaceX створить міні-ракети - фото 287466
SpaceX створить міні-ракети

За словами Маска, компанія має намір провести перший орбітальний політ mini-BFR вже в червні 2019 року.

"Ультралегкий тепловий екран і високі плавники Mach – це те, що ми не можемо добре тестувати без виходу на орбіту", – пояснив Ілон Маск в своєму блозі.

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Джерело: amp.space
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