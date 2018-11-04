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Маск показав відео поїздки швидкісним тунелем під Лос-Анджелесом

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Ілон Маск - фото 1
Ілон Маск / trendintech

Ілон Маск показав на своїй сторінці у Twitter, як виглядатиме пересування у швидкісному тунелі під Лос-Анджелесом.

Винахідник Ілон Маск оглянув тунель Boring Co під Лос-Анджелесом, де запустять швидкісну автомобільну трасу, і поділився своїми враженнями від перебування там.

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Подолав повну довжину тунелю Boring Co під Л.А. сьогодні ввечері. Тривожно, – написав Маск на своїй сторінці у Twitter.

Він також нагадав, що тунель збираються відкрити 10 грудня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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