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SpaceX планує запуск десятої групи супутників Starlink

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Falcon-9 - фото 1
Falcon-9 / itc

На орбіту за допомогою ракети-носія Falcon-9 будуть виведені 57 космічних апаратів.

Компанія SpaceX готується запустити на орбіту наступну, десяту, партію супутників системи Starlink. Про це повідомляється на сторінці компанії у Twitter.

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Відзначається, що ракета-носій Falcon-9 виведе на орбіту 57 інтернет-супутників, а також два супутники дистанційного зондування Землі компанії BlackSky. Останні призначені для мультиспектральної зйомки Землі.

"Попередньо в середу, 8 липня, відбудеться запуск десятої партії супутників системи Starlink. Ракета Falcon-9 також доставить на орбіту два космічні апарати компанії BlackSky", – зазначено в повідомленні.

SpaceX планує запуск десятої групи супутників Starlink - фото 413939

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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