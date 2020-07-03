На Нептуні й Урані йдуть дощі з алмазів

Вчені знайшли докази випадання опадів у вигляді алмазів на Нептуні і Урані та представили нові експериментальні дані, що пояснюють їх природу.

Існує гіпотеза, згідно з якою умови на крижаних планетах-гігантах сприяють випаданню алмазних дощів. Інтенсивне тепло і тиск в тисячах кілометрів під поверхнею Нептуна і Урану мають розщеплювати вуглеводневі сполуки, а вуглець, своєю чергою, формується в алмаз і опускається ще глибше до ядер планет.

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Експеримент провели в Національній прискорювальній лабораторії (SLAC) США. Для його проведення фахівці використовували рентгенівський лазер на вільних електронах (Linac Coherent Light Source), заснований на явищі самопосилення спонтанного випромінювання. Змоделювавши умови на Нептуні і Урані, вчені виявили, що відбувається модифікація вуглецю на алмаз.

Нептун і Уран – найменш вивчені планети Сонячної системи. Вони розташовані настільки далеко, що лише один космічний зонд зміг наблизитися до них.

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