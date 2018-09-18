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SpaceX назвала ім'я пасажира, який полетить на Місяць

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Політ на МІсяць - фото 1
Політ на МІсяць / gearbrain

Компанія SpaceX повідомила, що першим космічним туристом, який полетить на Місяць, стане японський мільярдер Юсаку Маєзава.

Американська космічна компанія SpaceX вибрала першого туриста, який облетить навколо Місяця на космічному кораблі Big Falcon Rocket (BFR). Як оголосив під час прес-конференції ввечері в понеділок, 17 вересня, засновник компанії Ілон Маск, ним стане японський мільярдер Юсаку Маєзава.

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42-річний Маезава – засновник і керівник інтернет-сайту Zozo, який продає одяг, вироблений за індивідуальними мірками. Він входить в топ-20 найзаможніших громадян Японії з капіталом 3 мільярди доларів.

За словами бізнесмена, такий політ завжди був його мрією. "Нарешті я можу сказати: мене обрали для польоту до Місяця", – сказав він, виступаючи перед журналістами в штаб-квартирі SpaceX у Хоторне (штат Каліфорнія).

Космічний корабель з японцем на борту буде виведений на орбіту супутника Землі ракетою-носієм Big Falcon Rocket (BFR), яка все ще перебуває на стадії виробництва. Орієнтовно політ може відбутися у 2023 році.

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