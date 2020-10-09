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"Сосочки стирчать": Настя Каменських завела мережу апетитними формами в купальнику

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Зваблива українська співачка Настя Каменських не перестає радувати шанувальників. Зірка розбурхала своїх підписників в Instagram черговим фото в купальнику.

Так, на свіжому гарячому знімку Настя Каменських позує у жовтому відвертому купальнику на тлі мальовничого виду. Сміливий наряд вигідно підкреслив апетитні форми артистки.

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А один з користувачів припустив, що красуня, можливо, трохи змерзла, бо через бюстгальтер виразно виділяються соски. А крім цього, фани захоплювалися природною красою Каменських.

"Доброго вам ранку! Нехай ця тепла літня фотка подарує вам гарний настрій. Як ваші справи? Як ваше ранок? У нас з хлопцями з мого спортивного інтенсиву він почався ще о 6:00 з пробіжки! І це такий класний початок дня!" – прокоментувала кадр Настя.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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