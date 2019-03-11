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Анекдоти про похмілля: веселі жарти, які допоможуть пережити понеділок

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Приколи про похмілля - фото 1
Приколи про похмілля

Провели насичені вихідні, після яких треба ще кілька днів для відпочинку? Щоб ваш понеділок минув швидко та безболісно – ми зібрали для вас актуальні анекдоти, які допоможуть з гумором подолати головний біль!

Кумедні приколи допоможуть вам позбутися головного болю та пережити похмілля з усмішкою! Смійтеся та діліться гумором із друзями й колегами ;)

***

Прокидається чоловік із сильного похмілля і починає голосити:
– Ось теща, ось сволота!
Дружина здивована:
– Милий? Що тобі такого зробила моя мама?
– Це ж треба було назвати свою дочку так, що нормальна людина вранці і не згадає!

***

Те, що у мене похмілля - це голосно сказано. Можна тихіше, будь ласка...

Анекдоти про похмілля: веселі жарти, які допоможуть пережити понеділок - фото 313246

***

Ранок, на роботі співробітниця страждає похміллям.
Я:
– Давай я тобі пігулку дам від голови?
Вона (поклавши голову на руки):
– Нііі, я повинна страждати, я повинна запам'ятати, що не можна запивати коньяк білим вином!

***

Спросоння – це коли намагаєшся серед продуктів в холодильнику знайти джинси ... – А з похмілля – це коли знаходиш.

***

Анекдоти про похмілля: веселі жарти, які допоможуть пережити понеділок - фото 313247

***

Я знаю, що може бути гірше за похмілля – похмілля на роботі.

***

– Навіть для понеділка ти виглядаєш занадто збідованим. Перебрав учора?
– Учора в гостях на халяву об'ївся цукерок з коньяком – страшне похмілля. Може, збігаєш за цукерками з пивом?
– Легко! Сушеної рибки в шоколаді прихопити?

***

Анекдоти про похмілля: веселі жарти, які допоможуть пережити понеділок - фото 313248

***

Наполегливий пошук істини приводить до тяжкого похмілля.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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