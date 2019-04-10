Анекдоти про владу: веселі жарти, від яких і смішно, і грішно

Політика часто стає темою жартів, і це не дивно: сприймати її без гумору іноді справді складно. Однак останнім часом приколів щодо виборів президента аж забагато, тож ми вирішили згадати анекдоти про всіх політиків.

Жарти про політику завжди актуальні, адже нардепи та міністри часто "зашкварюються", даючи привід для кепкування. Але така ситуація не лише в Україні! Ми вважаємося, що сміятися з політиків можна, адже вони – звичайні люди, які теж допускають помилки, плутають назви, забувають слова, люблять поїсти-поспати, іноді матюкаються тощо.

Це цікаво: Анекдоти про вибори: актуальні жарти про наболіле

Єдина відмінність: наші народні обранці ну надто вже схильні до легкої та незаконної наживи. Саме про це найчастіше жартують у народі, хоч і самі виборці теж не ідеальні.

***

Прибиральниця, прибираючи в туалеті Верховної Ради, примовляє:

"Агааа... Країною вони хочуть управляти... Ти ви спочатку пісюном своїм навчіться управляти, бо навіть в унітаз не влучаєте!"

***

Новообраний нардеп:

– Ми вже погодили корупційну угоду.

Кореспондент:

– Ви мали на увазі "коаліційну угоду"?

Депутат:

– Ні, коаліційну ще не погодили...

***

Юлія Тимошенко заявила, що підручник математики сфальсифіковано, й зажадала перерахунку таблиці множення.

***

***

Дізнавшись, що Порошенко раз в рік проводить пряму лінію, Кличко купив собі олівця й лінійку й тепер проводить кілька прямих ліній на день.

***

Визначений ген, що відповідає за існування, розвиток і розцвіт корупції – це Ген-прокурор…

***

Українське незалежне правосуддя – найбільш незалежне правосуддя у світі. Від закону воно взагалі не залежить.

***

***

Розмовляють між собою два політичних аналітики:

– Ти можеш пояснити те, що тепер відбувається в країні?

– Звичайно, можу.

– Виходить, ти розумієш, що там відбувається?

– Ні, не розумію, звичайно. Але пояснити можу.

***

Чоловік заходить у бар і каже:

– Усі політики – мудаки!

Від столу встає здоровань і погрожує йому:

– Забери свої слова назад!

– А ти що, політик?

— Ні, я мудак!

***

– Ви підете на вибори?

– Ну … якщо мені щось подарують чи за добрий відкат.

– А за яку партію ви голосуватимете?

– Звичайно, за ту, яка бореться проти корупції.

***

***

– Риба подорожчала вдвічі, м’ясо в півтора раза, сир також. А інфляція склала тільки один відсоток. Чим же ми з точки зору уряду харчуємось?!

– Локшиною. Тією, що вони нам на вуха вішають.

***

Під час запеклих політичних суперечок в інтернеті, ніколи не звертайте увагу співрозмовника на його граматичні помилки. Можливо, його клас цю тему ще не проходив.

***

Марія Іванівна на уроці анатомії:

– Хто скаже, який найбільший орган людини?

Вовочка:

– Срака, Маріє Іванівно: у неї поміщається вся країна.

***

Жарт про економіку

Читайте також: Смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися