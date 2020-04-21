Sony задумалася над створенням робота-партнера для самотніх геймерів

Підрозділ Sony, що відповідає за ігрові консолі PlayStaytion, запатентував робота-друга, який складе компанію одиноким геймерам.

За задумом Sony, робот буде спостерігати за грою користувача, зчитувати його емоції і виражати свою підтримку. Наприклад, пристрій буде радіти, якщо геймеру вдалося здолати сильного боса, або, навпаки, сумувати, якщо монстр виявився сильнішим. Відповідно до патенту, робот також зможе ображатися на господаря. Якщо той не поставить робота на зарядку, буде бити чи лаятися на нього, електронний друг перестане підбадьорювати геймера під час ігор.

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У компанії також вважають, що з таким пристроєм власник отримав би більше задоволення від перегляду фільмів і серіалів, оскільки йому не довелося б робити це на самоті.

Як буде виглядати робот-друг, поки неясно. Опубліковане Sony зображення не ставить за мету показати зовнішній вигляд пристрою: в патенті гаджет описаний як "людиноподібний вихованець-робот". Неясно також, чи з'явиться такий партнер в принципі.

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