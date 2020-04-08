Sony представила геймпад для PlayStation 5

Компанія Sony скромним постом в Twitter представила контролер для своєї ігрової приставки PlayStation 5. Вперше у своїй історії Sony відмовилася від назви DualShock, а використовувала абсолютно нове найменування - DualSense, покликане підкреслити його унікальні можливості.

PlayStation заявляє, що новий ігровий контролер зберіг свої найкращі функції від DualShock 4, додавши нові можливості і підкресливши дизайн майбутнього PlayStation 5. Бездротовий джойстик DualSense тепер поставляється розробникам ігор, щоб вони могли адаптувати його унікальні функції під свої ігри.

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Ми використали зворотний тактильний зв'язок, який додає нові відчуття. DualSense перенесе гравців у віртуальний світ з "першого дотику". Ми також включили адаптивні тригери в кнопки L2 і R2 на DualSense, щоб ви могли по-справжньому відчути напруженість ваших дій, наприклад, коли ви натягаєте лук, щоб вистрілити, – повідомляє Sony.

A first look at DualSense, PS5’s new wireless controller.



More details and images: https://t.co/SuaUVDkyvD pic.twitter.com/ot5R1u5hsz — PlayStation (@PlayStation) April 7, 2020

Розробники стверджують, що змінили кут нахилу курків, щоб контролер відчувався меншим і оновили рукоятки. Також було зменшено вагу контролера. Sony попрацювала над тим, щоб батарея тримала довше. Також був інтегрований мікрофонний блок для спілкування з друзями під час гри.

Інші нововведення DualSense:

Знову використовується вбудований акумулятор;

Кругла кнопка PlayStation тепер буде в формі логотипу;

Світлову панель перемістили – тепер вона розташована з боків сенсорної панелі;

Підключення і зарядка здійснюється по USB Type-C.

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