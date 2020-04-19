Розробники Call Of Duty Mobile показали, що роблять з чітерами

Творці Call Of Duty Mobile будуть жорсткіше реагувати на втручання в хід гри.

Call of Duty Mobile продовжує розвиватися і змінюватися з моменту його запуску минулого року, і в своєму останньому оновленні спільноти команда розробників серйозно взялася за чітерів, які можуть зіпсувати гру для всіх інших.

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Політика команди зрозуміла: якщо ви обманюєте, вас забанять. Написавши на офіційній сторінці спільноти Reddit, команда розробників повідомила, що за останні кілька тижнів вона отримала декілька повідомлень про шахрайство, розслідування яких призвело до бану гравців.

"Нам не потрібні чітери в нашій грі, і ми не хочемо, щоб вони руйнували ваш досвід, маніпулювали нашими системами і руйнували баланс в грі", – сказали в команді. "Якщо ми побачимо шахрайство, ми будемо вживати заходів з урахуванням нашої політики безпеки".

Сезон 5: "Стальной легион" прибыл в #CODMobile!



"Решающее сражение 2 на 2"

Режим "Каждый за себя: Военное дело"

Новый боевой пропуск

Новый рейтинговый сезон pic.twitter.com/QqEa385cZD — Call of Duty: Mobile Russia (@CODMobileRU) April 1, 2020

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