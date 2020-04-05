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Не Plague Inc єдиною: найкращі ігри про віруси та пандемії, які не дадуть тобі нудьгувати
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Поки у мережі обговорюють пандемію коронавірусу і його потенціал по захопленню планети, зріс інтерес до відеоігор, які пов'язані з епідеміями. Тому представляємо найкращі ігри про віруси, які ознайомлять тебе з наслідками зараження. Загалом, ти точно не нудьгуватимеш!
Моторошні епідемії та пандемії одночасно лякають і захоплюють людей. Можливість опинитися у світі, у якому панує хаос через смертельну хворобу, вражає, але й служить своєрідною підготовкою до подібних ситуацій. Ми зібрали найцікавіші ігри про віруси, в яких епідемії представлені найбільш детально і достовірно.
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Plague Inc: Evolved
Платформа: PC, Xbox One, Android, iOS
Жанр: Стратегія
Дата виходу: 26 травня 2012
Опис. Plague Inc: Evolved – одна з наймоторошніших стратегій за всю історію жанру. У цій грі тобі потрібно власноруч знищити людство за допомогою новітнього вірусу. Проєкт створювався на основі реальних даних, тому найкращі вчені з усього світу будуть готові дати інфекції належну відсіч. Втім, це зовсім не означає, що обраний тобою патоген не здатний адаптуватися.
До твоїх послуг десятки видів захворювань і доступних сценаріїв. Крім того, ти зможеш створити і свою унікальну заразу за допомогою масштабного редактора і навіть позмагатися з іншими гравцями на предмет того, чий вірус знищить людство швидше. Завдяки детальній графіці ти станеш свідком того, як жителі борються з хворобою на вулицях міст і як зараження впливає на роботу внутрішніх органів.
До слова: Зіграти на стороні людства у Plague Inc: творці гри про пандемію змінять правила
Pathologic 2
Платформа: PC, Xbox One, PlayStation 4
Жанр: Квест
Дата виходу: 23 травня 2019
Опис. Pathologic 2, також відома як "Мор", перенесе тебе у невелике степове місто, охоплене чумою. Гра поєднує в собі елементи трилера і симулятора виживання. Як уберегти себе від збожеволілих містян, готових піти на все заради порятунку? І чи зумієш ти зберегти розум у всьому цьому хаосі? У кожного з трьох героїв свої мотиви і загальна мета – протягом 12 днів знайти спосіб перемогти епідемію.
Завдяки нелінійному ігрового процесу ти зможеш власноруч написати нову історію. Знайти союзників і з їхньою допомогою дістатися до правди. Або ж встати на дорогу мародерства, вбиваючи всіх на своєму шляху заради цінних ресурсів. Вибір і подальший розвиток залежить тільки від тебе, але пам'ятай – навіть найбезневинніша дія може призвести до страшних наслідків.
Plague Tale: Innocence
Платформа: PC, Xbox One, PlayStation 4
Жанр: Квест
Дата виходу: 14 травня 2019
Опис. Дія відбувається у 14 столітті у Франції. Країна охоплена однією з найбільших епідемій чуми, в результаті якої загинули тисячі людей. Головні герої – Аміса і Гюго. Це брат і сестра, батьків яких стратила інквізиція за звинуваченням у чаклунстві. Майбутнє дітей доволі туманне, і вони планують втечу.
Геймплей передбачає потайне проходження. Ми все-таки граємо за дітей, які не вміють як слід битися, зате здатні непомітно пробратися повз противників. Дія відбувається у підворіттях, повних щурів. На цьому зав'язаний ігровий процес: якщо зайдеш у темряву, тебе зжеруть гризуни, а якщо будеш йти світлими місцями, опинишся в руках ворогів. Але щурів можна використовувати і у своїх цілях. Наприклад, розбивши ліхтар над стражником, його швидко з'їдять хвостаті.
Tom Clancy’s The Division 2
Платформа: PC, Xbox One, PlayStation 4
Жанр: Екшен / Шутер / РПГ
Дата виходу: 15 березня 2019
Опис. Цей проєкт вважається однією з найбільш реалістичних ігор про пандемію, у центрі якого Сполучені Штати піддалися біологічній атаці. Протягом подій, показаних у першій частині, ти міг спостерігати, як епідемія практично повністю зруйнувала Вашингтон і привела до громадянської війни між силовиками і мародерами. На жаль, за минулі 7 місяців нічого так і не змінилося – беззаконня і досі панує на вулицях. І щоб не довести ситуацію до зовсім вже критичної точки, тобі знову доведеться приміряти на себе роль агентів спецзагону і покласти край ситуації, що склалася. За запевненням творців, віртуальний Вашингтон був відтворений у Tom Clancy's The Division 2 з маніакальною пунктуальністю до деталей і реально існуючих об'єктів.
Resident Evil
Платформа: PC, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4
Жанр: Екшен
Дата виходу: 29 жовтня 2019 (крайня частина).
Опис. Ми не стали вибирати якусь одну гру з цієї легендарної серії. У Resident Evil були свої злети і падіння, а недавно вийшов ремейк Resident Evil 2, який виявився шедевральний. Головне, що персонажі всіх частин стикаються з наслідками епідемії вірусу, що перетворює людей на зомбі і величезних монстрів. Деякі частини більше зосереджені на сюжеті, інші надають свободу дій в рамках окремих локацій (пошук ключів, розгадка головоломок і т.д.). Уже є 6 частин гри, проте геймери, наприклад, дуже радять Resident Evil 2 Remake.
Dishonored
Платформа: PC, Xbox 360, PlayStation 3
Жанр: Екшен / Шутер
Дата виходу: 9 жовтня 2012
Опис. Dishonored – захоплююча гра від першої особи в жанрі екшн, в якій ти опиняєшся в ролі вбивці-месника, наділеного надприродними можливостями. Дія гри розгортається в Дануоллі, індустріальному китобійному місті, де співіснують натхненні стімпанком технології і потойбічні сили. Ти найвірніший охоронець Імператриці. Після помилкового звинувачення у її вбивстві ти стаєш безчесним найманим вбивцею, відомим тільки своєю страхітливою маскою, яка стає твоєю візитною карткою. У смутні часи, коли в місті лютує чума і при владі перебуває корумпований уряд, темні сили наділяють тебе особливими здібностями, завдяки яким ти перевершуєш будь-якого простого смертного, але яку ціну ти повинен заплатити за цей дар?
The Last of Us
Платформа: PlayStation 3
Жанр: Екшен
Дата виходу: 14 червня 2013
Опис. Через 20 років після пандемії кількість заражених людей все зростає, а вцілілі вбивають один одного за їжу і зброю. Джоел, жорстокий, але наполеглива в боротьбі за виживання, повинен таємно відвести 14-річну дівчинку Еллі з військової карантинної зони, але те, що здається незначним дорученням, обертається небезпечною подорожжю по США.
Виконуючи доручення Джоела по виведенню Еллі з карантинної зони, ти будеш мати справу з ворогами, наприклад, з агресивно налаштованими людьми, військовими і зараженими. Ресурсів в грі мало, що вимагає економного використання вогню в конфліктах і місіях по збору ресурсів. Крім цього, зустрічаються й інші жителі зруйнованого світу, які просто намагаються вижити, так що різниця між добром і злом стає розмитою.
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