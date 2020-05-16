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Sony підтвердила дату виходу PlayStation 5: яка ціна

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PlayStation - фото 1
PlayStation / ferra

Навколо дати виходу очікуваної ігрової консолі Sony Playstation 5 в мережі ходить безліч непідтверджених спекуляцій. Японський виробник вирішив розвіяти всі сумніви.

Так, у квартальному звіті Sony підтвердили терміни випуску гарячої новинки, розповівши про ситуацію на ринку консолей.

І ще: Walkman і PlayStation: якими були найлегендарніші гаджети компанії Sony

Нагадаємо, що раніше був витік про те, що консоль покажуть в листопаді цього року, разом з новими ексклюзивними іграми. Однак, експерти вважали, що через пандемію плани у компанії можуть змінитися, а анонс перенестися.

Так, попри вплив пандемії COVID-19 і пов'язані з ним обмеження на міжнародні поїздки, які накладають труднощі на процеси тестування і виробництва, розробка йде за планом, а запуск продажів Playstation 5 відбудеться в сезон різдвяних свят 2020 року, тобто в кінці листопада, або на початку грудня. Про ціни поки говорити рано, але аналітики натякають на вартість в районі 400-500 доларів.

Sony підтвердила дату виходу PlayStation 5: яка ціна - фото 404371

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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